Джаралла намекнул на личные интересы Гордона в борьбе за русский язык на Украине

Журналист из Киева Дмитрий Гордон не просто так заговорил про «разъединение Украины», считает политолог Владимир Джаралла.

С 16 января на Украине работает закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который в Верховной раде приняли еще в апреле 2019 года. С этого дня все без исключения работники сферы услуг в стране должны обслуживать клиентов только на украинском языке. В эфире телеканала «Украина 24» известный журналист Дмитрий Гордон предположил, что такая мера только подтолкнет население государства «в объятия россиян».

«Я считаю, что этот шаг [украинизация через новый законопроект] разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — заявил Гордон.

О чем закон?

Под действия инициативы с января попали аптеки, АЗС, магазины, рестораны, сайты и библиотеки. Законопроект предписывает не только общаться на украинском языке в момент оказания услуг, но и переводить на него все надписи, инструкции и пояснения, которые раньше были написаны по-русски. Если клиента отказываются обслуживать на государственном языке, он может пожаловаться руководству компании или языковому омбудсмену.

Последним является народный депутат Украины Тарас Креминь, который отныне носит статус «уполномоченного по защите государственного языка». Если разобраться с нарушителями на месте не получилось, он советует зафиксировать отказ общаться на украинском языке на видео или аудио, после чего запись отправить ему.

Жалобу рассматривают в течение 30 дней, после чего владельцам заведения выписывают «предупреждение». Если ситуация повторится, штраф может составить до 242 долларов (почти 7 тысяч гривен или примерно 18 тысяч рублей). Помогать следить за языком будут «активисты и неравнодушные граждане».

Трудности перевода

Дмитрий Гордон обратил внимание, что в центральной Украине или на западе подобная инициатива вряд ли вызовет недовольство у местных жителей. Однако в юго-восточной части страны ситуация иная: к примеру, в Харькове или Одессе практически все население изъясняется исключительно на русском, и закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не приведет ни к чему, кроме общественного недовольства.

«Гнуть их [жителей Одессы и Харькова] через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», — возмутился киевский журналист.

К тому же остается непонятно, как населению юго-востока Украины общаться с иностранцами, которые приезжают в Одессу и Львов. Они привыкли говорить на английском языке, но из-за нового закона даже с банальной покупкой продуктов могут возникнуть проблемы. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал украинский законопроект «последним гвоздем в крышку гроба президентской карьеры Владимира Зеленского».

К высказыванию Дмитрия Гордона специалист отнесся скептически. По его словам, украинский журналист преследует собственные интересы, которые могут пострадать из-за подобных языковых реформ.

«Гордон прекрасно понимает, что здесь речь идет о его собственной выгоде. Его программа [«В гостях у Дмитрия Гордона»] обладает достаточно большой популярностью, вот только почти все выступающие в ней люди говорят по-русски. Если программа будет покупаться украинскими телеканалами, для него это является достаточно серьезным ударом. Ведь все на Украине прекрасно знают, что на государственном языке ни один продукт себя не окупает, и никто этого не смотрит», — подчеркнул Джаралла.

Интересы населения Украины Киев никогда не брал в расчет, добавил он. Власти закрыли глаза на желание народа говорить на русском языке и запустили процедуру «украинизации», которая, впрочем, пока приводит к противоположным результатам. Общество и так было расколото неоднозначной политикой президента Владимира Зеленского, а теперь жители юго-восточных городов и вовсе будут платить штраф за отказ говорить на украинском языке, заключил Джаралла.

Справка ПС

По данным переписи населения 2001 года, русский язык называли родным почти 30% населения Украины (примерно 14 миллионов человек). Опрос 2019 года показал, что это число выросло: сейчас 49% украинцев использует русский язык в быту и на работе.

Отношения между Украиной и Россией сильно обострились после воссоединения Крымского полуострова с Россией. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.