Президент Киргизии планирует посетить Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует визит в Россию, сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.

Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует визит в Россию, сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.

Визит в Российскую Федерацию станет первой заграничной поездкой Жапарова на посту главы государства. Киргизский лидер собирается обсудить с Россией вопрос снижения цен на природный газ.

Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Победу одержал Садыр Жапаров.

Киргизия ранее решила отказаться от вакцины Pfizer из-за неудобств в хранении. Закупка специальной техники для хранения препарата потребует двух миллионов долларов, а бюджет страны не располагает такими средствами, передавал телеканал "360".