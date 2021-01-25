10:47 25 Января 2021Политика
Президент Киргизии планирует посетить Россию
Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует визит в Россию, сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.
Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует визит в Россию, сообщил вице-премьер Равшан Сабиров.
Визит в Российскую Федерацию станет первой заграничной поездкой Жапарова на посту главы государства. Киргизский лидер собирается обсудить с Россией вопрос снижения цен на природный газ.
Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Победу одержал Садыр Жапаров.
Киргизия ранее решила отказаться от вакцины Pfizer из-за неудобств в хранении. Закупка специальной техники для хранения препарата потребует двух миллионов долларов, а бюджет страны не располагает такими средствами, передавал телеканал "360".