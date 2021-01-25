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10:46   25 Января 2021
Политика

Сенаторы-республиканцы назвали импичмент Трампу глупостью

Сенаторы-республиканцы назвали импичмент Трампу глупостью

Ряд сенаторов-республиканцев не поддержали инициативу объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.

Сенатор Марк Рубио назвал процесс глупостью, которая навредит стране. По его словам, в стране уже "пылает огонь" и объявление импичмента только усугубит ситуацию. Кроме того, в государстве существуют другие важные вопросы, которые требуют внимания.

Также ситуацию прокомментировал сенатор-республиканец Там Коттон. Политик усомнился в том, что сенат США обладает правом судить Трампа после завершения его президентских полномочий.

Ранее телеканал "360" писал, что советник Трампа заявил о нежелании экс-президента США создавать партию.

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