Сенаторы-республиканцы назвали импичмент Трампу глупостью

Ряд сенаторов-республиканцев не поддержали инициативу объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.

Ряд сенаторов-республиканцев не поддержали инициативу объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.

Сенатор Марк Рубио назвал процесс глупостью, которая навредит стране. По его словам, в стране уже "пылает огонь" и объявление импичмента только усугубит ситуацию. Кроме того, в государстве существуют другие важные вопросы, которые требуют внимания.

Также ситуацию прокомментировал сенатор-республиканец Там Коттон. Политик усомнился в том, что сенат США обладает правом судить Трампа после завершения его президентских полномочий.

Ранее телеканал "360" писал, что советник Трампа заявил о нежелании экс-президента США создавать партию.