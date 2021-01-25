Поставкой неисправного программного обеспечения Минфину заинтересовался СК

Сотрудники министерства финансов заказали для госнужд программное обеспечение, но получили неработоспособный товар. Расследовать обстоятельства инцидента взялся СК.

Сотрудники министерства финансов заказали для госнужд программное обеспечение, но получили неработоспособный товар. Расследовать обстоятельства инцидента взялся СК.

Следственные органы по факту поставленного некачественного компьютерного оборудования в Минфин рассматривают уголовное дело о мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители считают, что представитель одной из фирм во время заключения госконтракта заранее знал, что не создаст необходимое ПО, но все же решил ввести клиента в заблуждение ради получения денег. Материальная сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Также следователи разбираются в остальных обстоятельствах случившегося и решают вопрос о привлечении виновного лица к ответственности.