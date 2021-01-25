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10:12   25 Января 2021
Политика

Политолог Бортник назвал причину отказа Украины от "Спутника V"

Политолог Бортник назвал причину отказа Украины от "Спутника V"

Приобретение вакцины "Спутник V" для официального Киева означает поражение в "противостоянии" с Россией. Так считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Руслан Бортник уверен, что власти Незалежной делают политическую карьеру на "противоборстве" с Россией.

"Почему Украина не заказывает российскую вакцину? Потому что это означало бы политическое поражение для части того украинского политикума, который делает себе репутацию и делает свою политическую карьеру на противостоянии с Россией", — сказал политолог изданию "Украина.ру".

По мнению эксперта, покупка Украиной российской вакцины могла бы означать кризис для западных партнеров, которые не обеспечивают страну вакцинами от коронавируса, а с другой стороны смотрят на распространение "Спутника V" как на потерю авторитета в Незалежной.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета возможность совместного производства вакцин от коронавируса, рассказывал телеканал "360".

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#украина #Спутник V #Бортник

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