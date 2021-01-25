Медики Владивостока стояли в пробке 1,5 часа из-за незаконных акций 23 января

Машины скорой помощи во Владивостоке, выезжавшие 23 января на вызовы к больным коронавирусом, стояли в пробке по 1,5 часа.

Машины скорой помощи во Владивостоке, выезжавшие 23 января на вызовы к больным коронавирусом, стояли в пробке по 1,5 часа.

Медики не могли оперативно попасть к пациентам из-за несогласованного митинга в поддержку блогера Алексея Навального, находящегося в столичном СИЗО. Об этом заявил заместитель главного врача городской станции скорой помощи Олег Сорокин.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Российской Федерации из-за перекрытия дорог во Владивостоке. Скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к девятимесячному ребенку. Статья УК предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также обязательные работы на срок до 240 часов или принудительные на срок до года. В некоторых случаях возможно лишение свободы. Участники незаконной акции во Владивостоке заблокировали улицы с 14:30 до 17:20 23 января. Генпрокуратура и МВД РФ предупреждали россиян об ответственности за организацию и участие в несогласованных мероприятиях.