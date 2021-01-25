Россия рассчитывает на скорейшую сертификацию ВОЗ для вакцины "Спутник V"

РФ рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вскоре сертифицирует вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

РФ рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вскоре сертифицирует вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Россия предоставила документы на преквалификацию вакцины, а также на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing). В ВОЗ рассматривают заявку, отметил Небензя в беседе с ТАСС.

Постпред России при ООН уточнил, что сейчас идет "вакцинная конкуренция" между странами. Россия предложила вакцину ООН, когда никаких других препаратов еще не было.

Ранее сообщалось, что Египет зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Власти страны уже заключили контракты на поставку 100 миллионов доз разных вакцин, передавал телеканал "360".