Вассерман рассказал, с какими действиями Байдена не сможет примириться РФ

Русская цивилизация не примирится с той «охотой на ведьм», которая разворачивается в США, и которую американские демократы будут навязывать теперь всему миру, и именно поэтому особенно сильное давление Вашингтон будет оказывать на Россию.

Русская цивилизация не примирится с той «охотой на ведьм», которая разворачивается в США, и которую американские демократы будут навязывать теперь всему миру, и именно поэтому особенно сильное давление Вашингтон будет оказывать на Россию.

Такое мнение в своем блоге на сайте РЕН.тв высказал известный публицист, телеведущий и политический аналитик Анатолий Вассерман.

Эксперт, в частности, напомнил, что в американской истории охоты на ведьм происходят регулярно.

«В первый раз — еще когда 13 британских колоний в Северной Америке не провозгласили себя независимыми государствами: несколько несовершеннолетних девочек, заподозренных в колдовстве, под пыткой оговорили не только себя, но и десятки родных, близких, знакомых…», — рассказал Вассерман.

В середине ХХ века в США тысячи человек были обвинены в сочувствии к левым идеям и симпатиях к Советскому Союзу. При этом, если кто-то из обвиняемых пытался сослаться на пятую поправку к Конституции США, дающей право не давать показаний против самого себя, это расценивалось как неуважение к Конгрессу. А именно Конгресс США в те годы играл главную роль в судилище над инакомыслящими, напоминает эксперт.

И каждый раз, подчеркивает Вассерман, те, кто провозгласил себя охотниками, сами ведут себя как ведьмы из самых страшных фантазий.

Очередная охота на ведьм в США разворачивается в наши дни. Так, например, бывшая первая леди и экс-глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон в телефонной беседе с спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси высказала подозрение, что президент Дональд Трамп отправил своих сторонников на штурм Капитолия 6 января 2021 года после беседы с российским лидером Владимиром Путиным, который якобы «держит на крючке» американского коллегу.

«Открытым текстом предупреждаю: это еще цветочки. Видные деятели демократической партии уже предвкушают массовые внезаконные репрессии. Журнал "Форбс" пообещал затравить фирмы, куда возьмут на работу бывших сотрудников Трампа», — подчеркивает Вассерман.

Также, по его словам, американский генерал, командовавший войсками США в Афганистане, откуда Трамп их как раз выводил, сравнил образ мышления так называемых трампистов со взглядами сторонников запрещенной во всем мире террористической организации ИГ (запрещена в России решением Верховного суда). А член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес, известная своей ультра-либеральной позицией, прямо обвинила всех англосаксов в том, что они считают белую расу высшей, и призвала «перепрограммировать их мозги».

При этом новый президент США демократ Джо Байден, чья инаугурация при небывалых мерах безопасности прошла 20 января, предлагает назначить главой отдела по гражданским правам Кристен Кларк, которая прямо заявляет о превосходстве черной расы над белой, объясняя свои утверждения выводами ученых.

«Ну да, "черные жизни имеют значение". А белые? Весь этот бред демократы будут навязывать всему миру. И особо надавят на нас. Ведь русская цивилизация с таким точно не примирится», — подчеркивает Анатолий Вассерман в заключение.

Напомним, прошедшие в ноябре 2020 года президентские выборы в США закончились победой демократа Джо Байдена, инаугурация которого прошла 20 января 2021 года. При этом сторонники экс-президента Дональда Трампа, которому не удалось переизбраться на второй срок, убеждены в том, что результаты выборов были сфальсифицированы, и демократы «украли победу» у их кандидата. Американские и зарубежные политологи и аналитики заявляют, что США переживают колоссальный раскол общества, который может вылиться в гражданскую войну.