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9:48   25 Января 2021
Общество

Российские ученые сделали первое фото "британского" штамма коронавируса

Российские ученые сделали первое фото "британского" штамма коронавируса

Сотрудникам научного центра "Вектор" впервые удалось сфотографировать пришедший из Великобритании новый штамм коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ученые сфотографировали вариант SARS-CoV-2, полученный от пациента в декабре 2020 года, следует из сообщения. Снимок сделали в рамках изучения нового штамма заболевания. По мнению ученых, мутация не влияет на эффективность российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Этот препарат стал второй вакциной от COVID-19 в России. Первые две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" показали иммунологическую эффективность препарата в 100%, передает телеканал "360".

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#россия #фото #штамм #коронавирус

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