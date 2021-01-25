Российские ученые сделали первое фото "британского" штамма коронавируса

Сотрудникам научного центра "Вектор" впервые удалось сфотографировать пришедший из Великобритании новый штамм коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сотрудникам научного центра "Вектор" впервые удалось сфотографировать пришедший из Великобритании новый штамм коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ученые сфотографировали вариант SARS-CoV-2, полученный от пациента в декабре 2020 года, следует из сообщения. Снимок сделали в рамках изучения нового штамма заболевания. По мнению ученых, мутация не влияет на эффективность российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Этот препарат стал второй вакциной от COVID-19 в России. Первые две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" показали иммунологическую эффективность препарата в 100%, передает телеканал "360".