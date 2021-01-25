Эфир о провокациях против России пройдет в Медиагруппе "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют эфир на тему: "Провокаторы против России. Как иностранные агенты обманывают россиян". Он пройдет 25 января.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей организуют эфир на тему: "Провокаторы против России. Как иностранные агенты обманывают россиян". Он пройдет 25 января.

Участниками обсуждения станут политологи, социологи, общественники, политики, юристы и журналисты. Они расскажут, как РФ может защитить граждан от влияния США и Европы, и создают ли современные либералы риск для страны. Также эксперты проанализируют, стоит ли Москве опираться на пример ведущей мировой демократии в сфере борьбы с внутренним терроризмом.

Прямой эфир начнется в 14:00. С архивом онлайн-трансляций и материалов можно ознакомиться по ссылке.