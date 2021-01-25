Женщин в России обязали рожать в медицинских масках

Минздрав России ввел новые правила для рожениц в связи с распространением коронавируса. Согласно им, снимать средства защиты женщинам можно только на время потуг.

Минздрав России ввел новые правила для рожениц в связи с распространением коронавируса. Согласно им, снимать средства защиты женщинам можно только на время потуг.

Кроме того, роды теперь должны принимать исключительно в индивидуальных залах, а число присутствующего на них медперсонала должно быть сведено к минимуму.

В документе министерства говорится, что доказательства вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду в настоящее время отсутствуют, достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком нет. Если у роженицы тест на COVID-19 окажется положительным, ребенка ей не дадут до того момента, пока он не станет отрицательным. Однако в том случае, если инфекция присутствует у обоих, мать и младенца не разлучат, передает "Интерфакс".

Что касается беременности при наличии коронавируса у женщины, в настоящее время конкретных рекомендаций относительно диагностики и лечения нет.