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9:21   25 Января 2021
Политика

Представители России отстранены от участия в лунной программе

Представители России отстранены от участия в лунной программе

Специалисты из России исключены из группы экспертов, которые работают над программой по созданию окололунной станции Gateway.

Как отмечается в материале РИА Новости, это решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной вовлеченности в проект.

Представителей России исключили из рассылки писем, касающихся программы, а также был закрыт доступ к рабочим материалам.

В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашения о совместных работах по этому направлению. Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что Москва выполняет недостаточную роль в лунном проекте.

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#россия #программа #луна

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