Представители России отстранены от участия в лунной программе

Специалисты из России исключены из группы экспертов, которые работают над программой по созданию окололунной станции Gateway.

Специалисты из России исключены из группы экспертов, которые работают над программой по созданию окололунной станции Gateway.

Как отмечается в материале РИА Новости, это решение было принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной вовлеченности в проект.

Представителей России исключили из рассылки писем, касающихся программы, а также был закрыт доступ к рабочим материалам.

В 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашения о совместных работах по этому направлению. Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что Москва выполняет недостаточную роль в лунном проекте.