Президенты США и Франции намерены вместе бороться с пандемией COVID-19

Франция намерена сотрудничать с США в области борьбы с пандемией коронавируса, сообщил Елисейский дворец.

Франция намерена сотрудничать с США в области борьбы с пандемией коронавируса, сообщил Елисейский дворец.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден будут взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Париж и Вашингтон готовы помочь странам, наиболее страдающим от пандемии COVID-19. Макрон и Байден в телефонном разговоре также отметили, что возвращение США в Парижское соглашение по климату посодействует выполнению международных обязательств.

Ранее сообщалось, что во Франции объявят третий локдаун. Сейчас обсуждаются даты нового карантина, передавал телеканал "360".