9:17 25 Января 2021Политика
Президенты США и Франции намерены вместе бороться с пандемией COVID-19
Франция намерена сотрудничать с США в области борьбы с пандемией коронавируса, сообщил Елисейский дворец.
Франция намерена сотрудничать с США в области борьбы с пандемией коронавируса, сообщил Елисейский дворец.
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден будут взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Париж и Вашингтон готовы помочь странам, наиболее страдающим от пандемии COVID-19. Макрон и Байден в телефонном разговоре также отметили, что возвращение США в Парижское соглашение по климату посодействует выполнению международных обязательств.
Ранее сообщалось, что во Франции объявят третий локдаун. Сейчас обсуждаются даты нового карантина, передавал телеканал "360".