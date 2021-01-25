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9:17   25 Января 2021
Политика

Президенты США и Франции намерены вместе бороться с пандемией COVID-19

Президенты США и Франции намерены вместе бороться с пандемией COVID-19

Франция намерена сотрудничать с США в области борьбы с пандемией коронавируса, сообщил Елисейский дворец.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден будут взаимодействовать в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Париж и Вашингтон готовы помочь странам, наиболее страдающим от пандемии COVID-19. Макрон и Байден в телефонном разговоре также отметили, что возвращение США в Парижское соглашение по климату посодействует выполнению международных обязательств.

Ранее сообщалось, что во Франции объявят третий локдаун. Сейчас обсуждаются даты нового карантина, передавал телеканал "360".

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