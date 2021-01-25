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8:51   25 Января 2021
Политика

Сенатор РФ Башкин назвал необходимые меры по борьбе с треш-стримами

Сенатор РФ Башкин назвал необходимые меры по борьбе с треш-стримами

Российское законодательство должно предполагать введение необходимых мер при публикации в интернете треш-стримов. Такое мнение выразил сенатор Александр Башкин.

Административную ответственность должны понести операторы и провайдеры в случае отказа от блокировки сайта, передает РИА Новости. Сенатор заявил, что подобная норма должна появиться в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Кроме того, Башкин считает необходимым привлекать к уголовной ответственности авторов треш-стримов. Среди других мер борьбы с аморальными трансляциями сенатор называл запрет финансовых транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, законодательное закрепление понятия трэш-стрима и всех сопутствующих его частей. Это позволит избежать двусмысленности и чиновничьего произвола, заключил Башкин.

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#уголовная ответственность #башкин #треш-стрим

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