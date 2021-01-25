Журналист из Незалежной Дмитрий Гордон считает политику украинизации путем, который приведет к развалу страны. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Журналист из Незалежной Дмитрий Гордон считает политику украинизации путем, который приведет к развалу страны. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Новый украинский закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который недавно вступил в силу, подразумевает переход всей сферы обслуживания в стране на мову. При обслуживании в ресторане или другом заведении Украины на русском языке можно обратиться с официальной жалобой, что может привести в огромному штрафу.

По мнению Гордона, на западе страны такие меры и не вызовут проблем, а даже напротив, восхищение. Однако, такое нововведение может стать проблемой в восточной части страны, которая всегда изъяснялась на русском языке, подчеркнул журналист. По его мнению, таким образом украинские политики лишь подталкивают юго-восток Украины к России.