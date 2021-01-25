Минтранс РФ назвал преждевременной идею об изменении ПДД для ретромашин

Инициатива Российской автомобильной федерации (РАФ) об ослаблении правил дорожного движения для классических и спортивных машин отклонена Министерством транспорта РФ.

Инициатива Российской автомобильной федерации (РАФ) об ослаблении правил дорожного движения для классических и спортивных машин отклонена Министерством транспорта РФ.

Законопроект предусматривает вывод подобных автомобилей из-под действия знаков, запрещающих проезд транспортных средств с недопустимым для этого уровнем экологического класса. В ведомстве признали предложение несвоевременным. По мнению специалистов, реализовать идею станет возможно после разработки системы допуска, а также отдельной диагностической карты для прохождения техосмотра.

"Таких транспортных средств на дорогах немного, их использование не является "повседневным" (чаще всего — в рамках автошоу, в выходные дни весной и осенью), поэтому негативно влиять на экологическую ситуацию они не могут", — добавили в РАФ.

Около двух лет назад в России стартовали обсуждения концепции о формировании "экологических" зон в Москве и Санкт-Петербурге, где будет запрещено движение автомобилей с низким эко-классом. В данный момент развитие проекта приостановлено, напоминает "Коммерсантъ".