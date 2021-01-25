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8:14   25 Января 2021
Общество

Минтранс РФ назвал преждевременной идею об изменении ПДД для ретромашин

Минтранс РФ назвал преждевременной идею об изменении ПДД для ретромашин

Инициатива Российской автомобильной федерации (РАФ) об ослаблении правил дорожного движения для классических и спортивных машин отклонена Министерством транспорта РФ.

Законопроект предусматривает вывод подобных автомобилей из-под действия знаков, запрещающих проезд транспортных средств с недопустимым для этого уровнем экологического класса. В ведомстве признали предложение несвоевременным. По мнению специалистов, реализовать идею станет возможно после разработки системы допуска, а также отдельной диагностической карты для прохождения техосмотра.

"Таких транспортных средств на дорогах немного, их использование не является "повседневным" (чаще всего — в рамках автошоу, в выходные дни весной и осенью), поэтому негативно влиять на экологическую ситуацию они не могут", — добавили в РАФ.

Около двух лет назад в России стартовали обсуждения концепции о формировании "экологических" зон в Москве и Санкт-Петербурге, где будет запрещено движение автомобилей с низким эко-классом. В данный момент развитие проекта приостановлено, напоминает "Коммерсантъ".

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#россия #минтранс #ретромашины

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