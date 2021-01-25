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7:57   25 Января 2021
Общество

Глава крупного района в Якутии Станиловский досрочно ушел в отставку

Глава крупного района в Якутии Станиловский досрочно ушел в отставку

Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский заявил о досрочном прекращении полномочий. Чиновник подал соответствующее заявление в местный районный совет депутатов.

Решение, по словам Станиловского, было принято им по собственному желанию. Причиной стали семейные обстоятельства.

Экс-глава Нерюнгринского района заявил, что район находится в тройке лидеров республики по разным показателям. Соответствующие успехи позволяют ему покинуть пост с чувством выполненного долга. Станиловский планирует сменить род деятельности, но при этом продолжать принимать активное участие в жизни района.

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#отставка #якутия #Виктор Станиловский

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