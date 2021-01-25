Приамурские многодетные семьи получат соцвыплату на покупку жилья

Власти Амурской области выделили из бюджета более 44 млн рублей на целевую социальную выплату. Таким образом 19 многодетных семей региона смогли улучшить жилищные условия.

Власти Амурской области выделили из бюджета более 44 млн рублей на целевую социальную выплату. Таким образом 19 многодетных семей региона смогли улучшить жилищные условия.

Размер соцвыплаты рассчитают индивидуально для каждой многодетной семьи в зависимости от количества детей, суммарной площади ее нынешнего жилья и стоимости одного квадратного метра, установленной муниципалитетом, сообщает пресс-служба местного правительства.

Согласно данным Минсоцзащиты области, с 2010 по 2019 годы выплату на улучшение жилищных условий получили больше 50 многодетных семей на общую сумму 127,7 млн рублей.

"Более 44 млн рублей в этом году получат многодетные семьи Приамурья на улучшение жилищных условий. Выплаты на покупку нового жилья смогут получить 19 семей", – передает пресс-служба.

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