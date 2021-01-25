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7:14   25 Января 2021
Общество

Первый за два месяца случай передачи коронавируса выявлен в Новой Зеландии

Первый за два месяца случай передачи коронавируса выявлен в Новой Зеландии

Второй за два месяца случай COVID-19 в Новой Зеландии вызван штаммом из ЮАР. К такому выводу пришли в министерстве ответных мер по COVID-19 страны.

Переносчиком вируса, вероятно, является другой человек. Он находился в государственном пограничном изоляторе, пояснила министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.

Первый с конца ноября случай заражения в Новой Зеландии связан с 56-летней пациенткой. Она прилетела в страну из Исландии. Женщина подхватила вирус в государственном пограничном изоляторе Окленда. Симптомы COVID-19 проявились у нее уже по пути домой.

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#новая зеландия #коронавирус #COVID-19

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