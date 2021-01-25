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6:56   25 Января 2021
Общество

Россияне с полисом ОМС получат право выбора медучреждения

Россияне с полисом ОМС получат право выбора медучреждения

Застрахованные по ОМС россияне смогут сами выбирать, где им лечиться. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме типового договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС.

Приказ вступил в силу 24 января. Медорганизации должны предоставить право выбора клиники для застрахованных лиц, а также разместить на своих сайтах всю информацию о режиме работы, видах медуслуг, показателях качества и доступности.

Клиники также обязаны вести персонифицированный учет сведений об оказанной медпомощи с соблюдением конфиденциальности. Застрахованный россиянин в случае проблем с медучреждением имеет право пожаловаться на него в страховую компанию.

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#страхование #минздрав рф #омс #медпомощь

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