Россияне с полисом ОМС получат право выбора медучреждения

Застрахованные по ОМС россияне смогут сами выбирать, где им лечиться. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме типового договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС.

Застрахованные по ОМС россияне смогут сами выбирать, где им лечиться. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме типового договора на оказание и оплату медпомощи по ОМС.

Приказ вступил в силу 24 января. Медорганизации должны предоставить право выбора клиники для застрахованных лиц, а также разместить на своих сайтах всю информацию о режиме работы, видах медуслуг, показателях качества и доступности.

Клиники также обязаны вести персонифицированный учет сведений об оказанной медпомощи с соблюдением конфиденциальности. Застрахованный россиянин в случае проблем с медучреждением имеет право пожаловаться на него в страховую компанию.