Кабмин может вернуть кредиты на поддержание занятости

Программу выдачи льготных кредитов для поддержания численности штата компаний могут возобновить, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Программу выдачи льготных кредитов для поддержания численности штата компаний могут возобновить, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Программа ФОТ 2.0 действовала с 1 июня до 1 ноября 2020 года. По ней субъекты малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей могли получить льготные займы. При этом долг списывался в том случае, если штат предприятия сохранялся в обозначенном в договоре объеме, передают "Известия" со ссылкой на источники близкие к Правительству РФ.

Антикризисная программа льготного кредитования, направленная на сохранение штата сотрудников, может возобновиться. По условиям программы, если работодатель не уменьшает численность штата более чем на 20%, а по ее итогу предприятию удалось сохранить не менее 90% количества сотрудников по состоянию на 1 июня, то тело кредита и проценты списываются. В случае сохранения от 80 до 90% первоначального количества сотрудников заемщик заплатит лишь 50% суммы займа. Если же предприятие не смогло соблюсти условия займа, то ему будет необходимо вернуть сумму кредита в полном объеме согласно ставке банка.