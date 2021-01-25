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6:38   25 Января 2021
Общество

Кабмин может вернуть кредиты на поддержание занятости

Кабмин может вернуть кредиты на поддержание занятости

Программу выдачи льготных кредитов для поддержания численности штата компаний могут возобновить, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину.

Программа ФОТ 2.0 действовала с 1 июня до 1 ноября 2020 года. По ней субъекты малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей могли получить льготные займы. При этом долг списывался в том случае, если штат предприятия сохранялся в обозначенном в договоре объеме, передают "Известия" со ссылкой на источники близкие к Правительству РФ.

Антикризисная программа льготного кредитования, направленная на сохранение штата сотрудников, может возобновиться. По условиям программы, если работодатель не уменьшает численность штата более чем на 20%, а по ее итогу предприятию удалось сохранить не менее 90% количества сотрудников по состоянию на 1 июня, то тело кредита и проценты списываются. В случае сохранения от 80 до 90% первоначального количества сотрудников заемщик заплатит лишь 50% суммы займа. Если же предприятие не смогло соблюсти условия займа, то ему будет необходимо вернуть сумму кредита в полном объеме согласно ставке банка.

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#правительство рф #господдержка #Льготный кредит #Сохранение штата

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