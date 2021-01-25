Трамп не станет создавать новую политическую партию

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер развеял слухи о желании экс-главы американского государства создать новую политическую партию, передает CNN.

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер развеял слухи о желании экс-главы американского государства создать новую политическую партию, передает CNN.

Единственная политическая цель, которую Трамп преследует на сегодняшний день — это возвращение республиканцам Сената и Палаты представителей, заявил Миллер. На выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года, Демократическая партия США одержала победу в обеих палатах конгресса.

Ранее американская газета The Wall Street Journal вместе с несколькими другими СМИ распространяли информацию о желании Трампа создать новую политическую партию в Соединенных Штатах. Однако никаких конкретных планов на будущее в политике США у бывшего президента пока нет.