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6:15   25 Января 2021
Политика

Трамп не станет создавать новую политическую партию

Трамп не станет создавать новую политическую партию

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер развеял слухи о желании экс-главы американского государства создать новую политическую партию, передает CNN.

Единственная политическая цель, которую Трамп преследует на сегодняшний день — это возвращение республиканцам Сената и Палаты представителей, заявил Миллер. На выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года, Демократическая партия США одержала победу в обеих палатах конгресса.

Ранее американская газета The Wall Street Journal вместе с несколькими другими СМИ распространяли информацию о желании Трампа создать новую политическую партию в Соединенных Штатах. Однако никаких конкретных планов на будущее в политике США у бывшего президента пока нет.

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