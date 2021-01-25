Российских водителей ожидают новые штрафы с января 2021 года

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пополнился сразу несколькими новыми поправками, вступившими в силу в январе 2021 года.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пополнился сразу несколькими новыми поправками, вступившими в силу в январе 2021 года.

Так, мойка машины в неуставном месте будет "стоить" 2 тысячи рублей. Парковка на газоне обойдется в 4 тысячи рублей, а на детских или спортивных площадках до 5 тысяч рублей.

Появилось и изменение, связанное с "пьяной ездой". Теперь при отказе от медосвидетельствования в присутствии ребенка в салоне автомобиля, водителю грозит штраф до 50 тысяч рублей и возможное лишение прав на два-три года.