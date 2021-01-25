Сотрудники магаданского ПФР назвали способ узнать пенсионные начисления

Граждане РФ могут узнать размер пенсий не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда, сообщили сотрудники магаданского ПФР.

Граждане РФ могут узнать размер пенсий не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда, сообщили сотрудники магаданского ПФР.

Для получения доступа к сведениям о пенсионных начислениях следует в разделе "Пенсии" выбрать сервис "Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах". Информация поступит онлайн. Справка будет подкреплена усиленной квалифицированной электронной подписью, отметили в ведомстве.

В выписке должны быть указаны такие данные как: ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС и название подразделения ПФР. У пенсионеров, которые продолжают работать будут указаны две суммы пенсионных начислений. Будут прописаны выплата, которую пенсионер получит после увольнения и пенсия, которую он получает сейчас.