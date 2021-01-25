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5:40   25 Января 2021
Общество

Сотрудники магаданского ПФР назвали способ узнать пенсионные начисления

Сотрудники магаданского ПФР назвали способ узнать пенсионные начисления

Граждане РФ могут узнать размер пенсий не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда, сообщили сотрудники магаданского ПФР.

Для получения доступа к сведениям о пенсионных начислениях следует в разделе "Пенсии" выбрать сервис "Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах". Информация поступит онлайн. Справка будет подкреплена усиленной квалифицированной электронной подписью, отметили в ведомстве.

В выписке должны быть указаны такие данные как: ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС и название подразделения ПФР. У пенсионеров, которые продолжают работать будут указаны две суммы пенсионных начислений. Будут прописаны выплата, которую пенсионер получит после увольнения и пенсия, которую он получает сейчас.

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#пенсия #госуслуги #пфр

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