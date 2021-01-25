США анонсировали создание "самого крутого в мире" бомбардировщика

Американские СМИ назвали бомбардировщик B-21 Raider "убийцей" российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". О создании нового самолета сообщает Popular Mechanics.

Американские СМИ назвали бомбардировщик B-21 Raider "убийцей" российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". О создании нового самолета сообщает Popular Mechanics.

Создаваемый военно-промышленный корпорацией Northrop Grumman для ВВС США малозаметный бомбардировщик изготавливается сейчас в двух экземплярах, которые проведут первые полеты в 2022 году.

"В конце этого десятилетия B-21 Raider заменит стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer и B-2 Spirit", — отметили авторы материала.

B-21 Raider спроектирован с использованием технологии "летающее крыло", которая позволяет незаметно проникать во вражеские территории, сообщает "ПолитРоссия". Необходимость создания авиатехники нового поколения обусловлена натянутыми отношениями США с такими крупными ядерными державами, как Китай и Россия, подчеркнули журналисты.