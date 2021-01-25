Экс-глава МИД Украины недоволен изображением Крыма в составе РФ на картах

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал западные СМИ из-за причисления Крымского полуострова к составу России на картах. Об этом он написал в Facebook.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал западные СМИ из-за причисления Крымского полуострова к составу России на картах. Об этом он написал в Facebook.

Такого рода публикации, по словам Климкина, вызовут послабление санкций. Он отметил, что даже единичная "случайная оговорка" является реальной проблемой, так как речь идет о крупных агентствах.

"Мне совсем не нравится, что ведущие мировые агентства начали "ошибаться", называя Крым российским. Почти одновременно это прозвучало в новостях Первого немецкого канала и на Би-Би-Си", — заявил экс-глава МИД Украины.

Климкин добавил, что власти Украины должны вести работу по теме Крыма со всеми крупными агентствами. Никому, кроме Киева, не интересно держать эмоциональный фокус в вопросах "оккупированного" полуострова, заключил Климкин.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Большая часть населения полуострова проголосовала за то, чтобы территории вернулись в состав РФ. Вопрос о принадлежности Крыма российский лидер Владимир Путин уже несколько раз называл закрытым.