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4:33   25 Января 2021
Общество

Россиянам рассказали всю правду о работе колл-центров

Россиянам рассказали всю правду о работе колл-центров

Чтобы понять изнанку колл-центров, журналисты РЕН ТВ решили сами пройти все этапы работы в подобных заведениях.

Оказалось, что в большинстве случаев звонки совершает робот, а оператор подбирает лишь потенциальных клиентов. По скрипту, подготовленному профессиональными маркетологами, человека могут развести на сотни тысяч рублей.

Корреспонденты пришли к выводу, что единственным способом защиты от спам-звонков является отказ от регистрации при помощи номера телефона на различных сайтах. Однако, так как сейчас это практически невозможно, и многие россияне уже находятся в слитых базах данных, рекомендуется сразу сбрасывать звонки из колл-центров и блокировать их номера.

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#звонки #спам #колл-центр

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