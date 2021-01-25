Россиянам рассказали всю правду о работе колл-центров

Чтобы понять изнанку колл-центров, журналисты РЕН ТВ решили сами пройти все этапы работы в подобных заведениях.

Чтобы понять изнанку колл-центров, журналисты РЕН ТВ решили сами пройти все этапы работы в подобных заведениях.

Оказалось, что в большинстве случаев звонки совершает робот, а оператор подбирает лишь потенциальных клиентов. По скрипту, подготовленному профессиональными маркетологами, человека могут развести на сотни тысяч рублей.

Корреспонденты пришли к выводу, что единственным способом защиты от спам-звонков является отказ от регистрации при помощи номера телефона на различных сайтах. Однако, так как сейчас это практически невозможно, и многие россияне уже находятся в слитых базах данных, рекомендуется сразу сбрасывать звонки из колл-центров и блокировать их номера.