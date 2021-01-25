Пушков призвал прекратить попытки завоевать симпатию Запада

России следует перестать сравнивать себя с Западом и прислушиваться к критике со стороны других государств. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

России следует перестать сравнивать себя с Западом и прислушиваться к критике со стороны других государств. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Запад регулярно выражает свое мнение по различным вопросам, связанным с Россией. Однако прислушиваться к ним не стоит: обращая внимание на выпады других стран, РФ будто бы "пытается завоевать их симпатию", уверен Пушков. Создается впечатление, что Запад — судья, а Россия — подсудимая, передает издание "Известия".

"Это пережиток конца 1980-1990-х годов, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся", — отметил сенатор.

Особенно это касается США, которые уже давно потухли как "магический фонарь" демократии и не имеют моральных прав на осуждение и оценку других стран. Следует выработать механизм самостоятельного и независимого формирования мнения о собственных действиях, решениях и мерах, подчеркнул Пушков.