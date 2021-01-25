Политик из ФРГ уверен в важности возобновления отношений с Россией

Экс премьер-министр Бранденбурга, один из членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек предсказал Европе "полное одиночество" без России.

Экс премьер-министр Бранденбурга, один из членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек предсказал Европе "полное одиночество" без России.

Свое мнение о важности восстановления сотрудничества Европы с Российской Федерацией по всем фронтам он высказал в ходе интервью Redaktions­ Netzwerk Deutschland. По его мнению, существует очень много направлений, в которых РФ и ЕС могли бы плодотворно взаимодействовать. Он уверен, что страны Евросоюза и Россия должны обязательно работать вместе в вопросах международной безопасности, борьбы с терроризмом, по проблеме изменения климата и многих других.

"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", — объяснил Платцек.

Бывший парламентарий призвал ЕС обратить внимание на пересмотр санкционной политики в отношении РФ. По его мнению, взаимный обмен ограничительными мерами привел к ущербу обеих сторон. Из-за этого не только ухудшаются политические отношения, но и повышается потенциал военного обострения, подчеркнул Платцек.