Власти Швеции закрыли границу c Норвегией из-за нового штамма коронавируса

Распространение нового штамма коронавируса было зафиксировано в Норвегии. Это послужило причиной для закрытия границ с соседним государством — Швецией.

Распространение нового штамма коронавируса было зафиксировано в Норвегии. Это послужило причиной для закрытия границ с соседним государством — Швецией.

Власти Швеции хотят предотвратить распространение "британского" штамма в стране. Норвежцы не смогут пересечь границу с территорией Швеции до 14 февраля. Точно так же шведы не смогут въехать в Норвегию.

Однако министр внутренних дел Микаэль Дамберг сделает исключение для тех, кто работает на территории соседнего государства. Но для остальных режим закрытых границ может быть продлен при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Всех приехжающих из Норвегии, призывают сдать тест на COVID-19 и дождаться его результата в изоляции.