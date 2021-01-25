Жителей Австрии обязали сменить тканевые маски на респираторы

Власти Австрии объявили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. Жители страны теперь будут обязаны носить респираторы в общественных местах.

Власти Австрии объявили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. Жители страны теперь будут обязаны носить респираторы в общественных местах.

Нововведение начнет действовать с 25 января. Об этом объявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Австрийцы ранее могли носить в магазинах и общественном транспорте обычные тканевые маски. Теперь им придется надевать респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер назвал их более эффективными во время пандемии коронавируса.

Респираторы в Австрии будут продаваться по себестоимости. Малоимущие люди смогут получить их бесплатно.