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3:19   25 Января 2021
Общество

Жителей Австрии обязали сменить тканевые маски на респираторы

Жителей Австрии обязали сменить тканевые маски на респираторы

Власти Австрии объявили о новых мерах борьбы с распространением коронавируса. Жители страны теперь будут обязаны носить респираторы в общественных местах.

Нововведение начнет действовать с 25 января. Об этом объявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Австрийцы ранее могли носить в магазинах и общественном транспорте обычные тканевые маски. Теперь им придется надевать респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. Министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер назвал их более эффективными во время пандемии коронавируса.

Респираторы в Австрии будут продаваться по себестоимости. Малоимущие люди смогут получить их бесплатно.

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#австрия #коронавирус #респиратор

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