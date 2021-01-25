Власти Чечни разыскивают участника потасовки с ОМОН в центре Москвы

Депутат Госдумы Адам Делимханов записал видеообращение чеченцу, который был замечен в драке с силовиками на несогласованном митинге в Москве. Ролик размещен в Instagram.

Депутат Госдумы Адам Делимханов записал видеообращение чеченцу, который был замечен в драке с силовиками на несогласованном митинге в Москве. Ролик размещен в Instagram.

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова призвал выйти молодого человека на связь. По его словам, позиция блогера Алексея Навального не подходит ни мусульманам, ни чеченцам.

"Мы разговаривали с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", — сказал Делимханов.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлен чеченец, вступивший в схватку с полицейскими. Власти Чечни разыскали его родителей, которые утверждают, что их сын никак не связан со сторонниками Навального.

Митинги прошли в России в минувшую субботу. Специалисты заметили на несанкционированных акциях множество несовершеннолетних граждан и намеренно вызванных провокаторов.