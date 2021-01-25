Пушков назвал закон о сексизме на Украине попыткой выслужиться перед США

Введение украинскими властями нового закона о борьбе с сексизмом напрямую связано с приходом демократа Джозефа Байдена к власти в США, считает член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Введение украинскими властями нового закона о борьбе с сексизмом напрямую связано с приходом демократа Джозефа Байдена к власти в США, считает член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Утверждение инициативы необходимо расценивать как стремление Киева угодить новому американскому правительству. Российский сенатор с иронией отметил, что действия коллег из сопредельного государства недостаточны для борьбы с неравноправием полов. В связи с чем он в шутку предложил правящей партии на Украине "Слуга народа" переименоваться в "Слуги Байдена".

"Отныне мало кому ведомый на хуторе близ Диканьки сексизм объявлен главным врагом независимой от здравого смысла Украины", — прокомментировал он в своем Telegram-канале.

Инаугурация Байдена прошла 20 января. В вашингтонском Капитолии демократ был официально признан 46-м президентом США. Его предшественник — республиканец Дональд Трамп — отказался присутствовать на церемонии.