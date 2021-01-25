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2:18   25 Января 2021
Общество

Опрос показал приоритеты молодых россиян во время поиска работы

Опрос показал приоритеты молодых россиян во время поиска работы

Большая часть молодых соискателей при поиске работы смотрит на размер зарплаты. Такое мнение высказали 65% опрошенных, передает газета "Известия".

Почти 42% респондентов в первую очередь оценивают график предполагаемой работы, согласно исследованию международной рекрутинговой компании Hays Response. Карьерный рост интересует 41% опрошенных россиян, а 35% изучают вакансию в совокупности всех предложенных условий.

Соискатели в 80% случаев ждут от первого места трудоустройства ценного опыта и развития навыков, 70% опрошенных хотят погрузиться в профессию для дальнейшего продвижения в выбранной области. Почти половина респондентов хотят расширить кругозор. Еще 42% россиян ожидают карьерного роста в организации.

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#работа #трудоустройство #вакансии

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