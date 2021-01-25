Опрос показал приоритеты молодых россиян во время поиска работы

Большая часть молодых соискателей при поиске работы смотрит на размер зарплаты. Такое мнение высказали 65% опрошенных, передает газета "Известия".

Большая часть молодых соискателей при поиске работы смотрит на размер зарплаты. Такое мнение высказали 65% опрошенных, передает газета "Известия".

Почти 42% респондентов в первую очередь оценивают график предполагаемой работы, согласно исследованию международной рекрутинговой компании Hays Response. Карьерный рост интересует 41% опрошенных россиян, а 35% изучают вакансию в совокупности всех предложенных условий.

Соискатели в 80% случаев ждут от первого места трудоустройства ценного опыта и развития навыков, 70% опрошенных хотят погрузиться в профессию для дальнейшего продвижения в выбранной области. Почти половина респондентов хотят расширить кругозор. Еще 42% россиян ожидают карьерного роста в организации.