Кремль назвал лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

Кремлевские чиновники проанализировали регионы по уровню доверия среди губернаторов. На семинаре внутриполитического блока Кремля назвали лидеров и аутсайдеров в субъектах РФ.

Кремлевские чиновники проанализировали регионы по уровню доверия среди губернаторов. На семинаре внутриполитического блока Кремля назвали лидеров и аутсайдеров в субъектах РФ.

Депутаты подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за минувший год для внутриполитических блоков региональных администраций. Об этом РБК рассказали три участника семинара.

Лидерами по уровню доверия главе региона стали такие субъекты, как Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В то же время менее всего доверяют главам Хакасии, Владимирской области, Хабаровского и Красноярского края и Кемеровской области.