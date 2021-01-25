Байден запретит въезд в США для иностранных туристов из ЮАР из-за COVID-19

Действующий президент США Джо Байден введет ограничения на въезд в страну в целях борьбы с COVID-19. Большинство иностранцев, кто недавно побывал в ЮАР не смогут попасть в США.

Действующий президент США Джо Байден введет ограничения на въезд в страну в целях борьбы с COVID-19. Большинство иностранцев, кто недавно побывал в ЮАР не смогут попасть в США.

Такие меры будут приняты во избежание распространения нового штамма коронавируса на территории Соединенных Штатов. Соответствующее решение вступит в силу 30 января, согласно информации агентства Reuters, которое ссылается на источники в сфере здравоохранения.

Кроме того, глава вашингтонской администрации отменит 25 января разрешение бывшего главы государства Дональда Трампа, которое позволяло гражданам Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения въезжать в США.