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1:35   25 Января 2021
Политика

Байден запретит въезд в США для иностранных туристов из ЮАР из-за COVID-19

Байден запретит въезд в США для иностранных туристов из ЮАР из-за COVID-19

Действующий президент США Джо Байден введет ограничения на въезд в страну в целях борьбы с COVID-19. Большинство иностранцев, кто недавно побывал в ЮАР не смогут попасть в США.

Такие меры будут приняты во избежание распространения нового штамма коронавируса на территории Соединенных Штатов. Соответствующее решение вступит в силу 30 января, согласно информации агентства Reuters, которое ссылается на источники в сфере здравоохранения.

Кроме того, глава вашингтонской администрации отменит 25 января разрешение бывшего главы государства Дональда Трампа, которое позволяло гражданам Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения въезжать в США.

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#байден #юар #коронавирус

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