Депутат Польши отказался поддержать резолюцию в поддержку Навального

Депутат Януш Корвин-Микке единственный из правительства Польши, кто не поддержал резолюцию парламента в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

Депутат Януш Корвин-Микке единственный из правительства Польши, кто не поддержал резолюцию парламента в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

Политик подчеркнул, что не желает выставлять себя "идиотом" в глазах думающих людей. Свое решение выступить против резолюции объяснил тем, что спецслужбы не предоставили никакой информации о том, что к отравлению блогера хоть как-то причастны власти РФ.

" В случае с Виктором Ющенко почти наверняка известно, что это сделали американцы для победы на выборах. Целенаправленная работа. Подозреваю, что то же самое и с Навальным", — заявил депутат.

Корвин-Микке отметил, что польские депутаты по непонятной причине расхвалили блогера донельзя. В документе приводятся слова восхищения "непоколебимой позиции" Навального, что является абсолютным абсурдом, считает политик.