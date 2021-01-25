Госдума может установить штрафы за незаконную благотворительность

Госдума РФ может принять в марте новую статью, согласно которой организации и граждан будут штрафовать за незаконные благотворительные сборы. Об этом сообщают "Известия".

Госдума РФ может принять в марте новую статью, согласно которой организации и граждан будут штрафовать за незаконные благотворительные сборы. Об этом сообщают "Известия".

Статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований" предусматривает ответственность за сборы средств без договора или соответствующего разрешения властей. Автор законопроекта, зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко в беседе с изданием объяснила, что такая инициатива уже давно находится на повестке дня

Поддержали предложение большинство парламентских фракций. По их мнению, ужесточение контроля за благотворительными ящиками поможет защитить россиян от мошенников, которые могут присваивать собранные деньги себе из-за пробела в законодательстве.