Владимир Путин пообщается с российскими студентами в Татьянин день

Президент России Владимир Путин посетит российские вузы для общения со студентами в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин посетит российские вузы для общения со студентами в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В прошлые годы Путин уже неоднократно наносил визиты в учебные заведения в день студенчества и поздравлял учащихся.

"Да, президент планирует такое общение", — ответил Песков в беседе с ТАСС на вопрос о планах главы государства.

Татьянин день празднуется 25 января, в день подписания императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. В 2005 году правительство РФ сделало праздник официальным.