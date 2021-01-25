0:48 25 Января 2021Общество
Владимир Путин пообщается с российскими студентами в Татьянин день
Президент России Владимир Путин посетит российские вузы для общения со студентами в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин посетит российские вузы для общения со студентами в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В прошлые годы Путин уже неоднократно наносил визиты в учебные заведения в день студенчества и поздравлял учащихся.
"Да, президент планирует такое общение", — ответил Песков в беседе с ТАСС на вопрос о планах главы государства.
Татьянин день празднуется 25 января, в день подписания императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. В 2005 году правительство РФ сделало праздник официальным.