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0:30   25 Января 2021
Общество

Симоньян поблагодарила российских правоохранителей за работу на митингах

Симоньян поблагодарила российских правоохранителей за работу на митингах

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала "настоящими мужиками" силовиков, работающих на незаконных акциях, которые прошли в минувшие выходные.

Прошедшие митинги редактор назвала "мятежиком". По ее словам, многие люди участвовали в подобных мероприятиях впервые. Это в очередной раз продемонстрировало, что блогер Алексей Навальный теряет свой электорат.

"Я хочу, пользуясь тем, что я в эфире, сказать спасибо тем людям, которые блестяще сделали свою работу. Я хорошо знаю этот тип людей, это настоящие русские мужики", — цитирует РИА Новости слова Симоньян.

Незаконные митинги прошли в субботу в российских городах по призыву скандального блогера Алексея Навального, вернувшегося из Германии и попавшего под стражу. Многие участники были несовершеннолетними и присутствовали на акции после агитации в социальных сетях.

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#акции #силовики #митинги

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