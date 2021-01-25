Симоньян поблагодарила российских правоохранителей за работу на митингах

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала "настоящими мужиками" силовиков, работающих на незаконных акциях, которые прошли в минувшие выходные.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала "настоящими мужиками" силовиков, работающих на незаконных акциях, которые прошли в минувшие выходные.

Прошедшие митинги редактор назвала "мятежиком". По ее словам, многие люди участвовали в подобных мероприятиях впервые. Это в очередной раз продемонстрировало, что блогер Алексей Навальный теряет свой электорат.

"Я хочу, пользуясь тем, что я в эфире, сказать спасибо тем людям, которые блестяще сделали свою работу. Я хорошо знаю этот тип людей, это настоящие русские мужики", — цитирует РИА Новости слова Симоньян.

Незаконные митинги прошли в субботу в российских городах по призыву скандального блогера Алексея Навального, вернувшегося из Германии и попавшего под стражу. Многие участники были несовершеннолетними и присутствовали на акции после агитации в социальных сетях.