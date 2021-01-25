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0:08   25 Января 2021
Политика

Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на выборах президента Португалии

Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на выборах президента Португалии

Действующий глава Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на президентских выборах после обработки 55,47% бюллетеней, сообщили в МВД страны.

За действующего президента, как отметили в министерстве, проголосовали 65,51% избирателей. На втором месте идет лидер крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура. У него пока 12,33% голосов. Третью позицию занимает юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (9,57%).

Победитель президентских выборов в Португалии может определиться уже в первом туре. Ребелу ди Соуза пока набирает для этого достаточное количество голосов.

Действующий президент изначально считался фаворитом на выборах, которые проходят в стране на фоне роста темпов распространения коронавируса. В 2016 году он стал главой Португалии, заручившись поддержкой 52% избирателей.

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