Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на выборах президента Португалии

Действующий глава Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на президентских выборах после обработки 55,47% бюллетеней, сообщили в МВД страны.

Действующий глава Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на президентских выборах после обработки 55,47% бюллетеней, сообщили в МВД страны.

За действующего президента, как отметили в министерстве, проголосовали 65,51% избирателей. На втором месте идет лидер крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура. У него пока 12,33% голосов. Третью позицию занимает юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (9,57%).

Победитель президентских выборов в Португалии может определиться уже в первом туре. Ребелу ди Соуза пока набирает для этого достаточное количество голосов.

Действующий президент изначально считался фаворитом на выборах, которые проходят в стране на фоне роста темпов распространения коронавируса. В 2016 году он стал главой Португалии, заручившись поддержкой 52% избирателей.