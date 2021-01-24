Французская полиция выписала 110 тыс. штрафов за антиковидные наурешния

Более 110 тыс. штрафов из-за нарушения комендантского часа было выписано на территории Франции с 15 декабря. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Более 110 тыс. штрафов из-за нарушения комендантского часа было выписано на территории Франции с 15 декабря. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

Министерство внутренних дел Франции также отчиталось, что за последние несколько дней было проведено около полутора млн проверок. Полиция пресекла множество подпольных вечеринок, а их организаторы и некоторые участники получили крупные штрафы и повестки в суд.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки во Франции 16 января был введен усиленный комендантский час. В связи с последними изменениями его начало перенесено с 20:00 на 18:00. Время окончание 6:00 осталось неизменным. Первыми ограничения начали вводить мэры крупных французских городов еще в самом начале пандемии коронавируса — в марте 2020 года.