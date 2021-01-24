Экс-президент Боливии Моралес выписан из больницы после коронавируса

Лидер социалистического движения Боливии Эво Моралес покинул госпиталь после лечения от COVID-19.

Лидер социалистического движения Боливии Эво Моралес покинул госпиталь после лечения от COVID-19.

Соответствующая информация появилась на странице политика в Twitter. Он поблагодарил врачей и медперсонал больницы за помощь. Кроме того, Моралес выразил свое восхищение работой медиков.

"Я очень благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Лос-Оливос за оказанную мне помощь", — сказал Моралес.

О болезни Эво Моралеса стало известно 13 января. До этого политик не подтверждал данную информацию и обвинял правые политические силы в распространении фейков.

Эво Моралес был президентом Боливии с 22 января 2006 года по 10 ноября 2019 года. Он покинул свой пост после массовых протестов в стране.