Замглавы Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в школах

Ситуация в российских школах остается стабильной. Учебные заведения справились с началом очного обучения на фоне распространения коронавируса, передает Роспотребнадзор.

Ситуация в российских школах остается стабильной. Учебные заведения справились с началом очного обучения на фоне распространения коронавируса, передает Роспотребнадзор.

После повсеместного возращения учеников к очной форме обучения 18 января ситуация с COVID-19 в российских школах стабилизировалась. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина, сообщает "Российская газета".

По словам Брагиной, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей не превышает эпидемических порогов. Ведомство следит за заболеваемостью среди школьников в режиме реального времени с помощью мониторингов, которые проводятся каждую неделю.

Выявлены лишь единичные случаи гриппа — эпидемии вируса не случилось благодаря своевременной и массовой вакцинации против него. Также передача респираторных вирусов снизилась из-за ношения масок и перчаток для защиты от коронавируса.