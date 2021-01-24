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23:07   24 Января 2021
Общество

Замглавы Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в школах

Замглавы Роспотребнадзора рассказала о ситуации с COVID-19 в школах

Ситуация в российских школах остается стабильной. Учебные заведения справились с началом очного обучения на фоне распространения коронавируса, передает Роспотребнадзор. 

После повсеместного возращения учеников к очной форме обучения 18 января ситуация с COVID-19 в российских школах стабилизировалась. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина, сообщает "Российская газета".

По словам Брагиной, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей не превышает эпидемических порогов. Ведомство следит за заболеваемостью среди школьников в режиме реального времени с помощью мониторингов, которые проводятся каждую неделю.

Выявлены лишь единичные случаи гриппа — эпидемии вируса не случилось благодаря своевременной и массовой вакцинации против него. Также передача респираторных вирусов снизилась из-за ношения масок и перчаток для защиты от коронавируса.

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#дети #роспотребнадзор #школа #коронавирус #COVID-19

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