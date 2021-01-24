Известный в соцсети TikTok блогер Артур Агаджанян задержан в Москве по делу о перекрытии улиц города в ходе несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Известный в соцсети TikTok блогер Артур Агаджанян задержан в Москве по делу о перекрытии улиц города в ходе несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

Пока речь идет не об уголовном преследовании блогера. Вместе с Агаджаняном также задержаны порядка 60 человек. Суд состоится завтра, 25 января.

Полиция Москвы завела уголовное дело по факту перекрытия улиц Москвы во время незаконных акций. Установлено, что транспортные пути были приведены в негодность. Виновным грозит штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок от одного до двух лет.

Незаконные митинги в поддержку Навального прошли в нескольких городах России 23 января. Большинство участников были несовершеннолетними и не осознавали реальную цель происходящего. СК РФ завел уголовное дело из-за привлечения детей к незаконным акциям через соцсети.