Львовская область заняла первое место по коронавирусу на Украине

Более 300 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки во Львовской области. Об этом сообщил Минздрав Украины на официальном сайте.

Более 300 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки во Львовской области. Об этом сообщил Минздрав Украины на официальном сайте.

На втором месте по числу заболевших на Украине находится Ивано-Франковская область, где выявлено 292 новых случаев заражения. Ведомство упомянуло Киевскую и Днепропетровскую области, где обнаружено 242 и 236 случаев соответственно.

Всего в стране 23 января коронавирус диагностировали 3915 пациентам, среди которых 117 детей и 111 врачей. Были госпитализированы 2079 человек, а 83 пациента скончались.