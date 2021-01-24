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22:03   24 Января 2021
Политика

Судно "Фортуна" приступило к прокладке труб "СП-2" в водах Дании

Судно "Фортуна" приступило к прокладке труб "СП-2" в водах Дании

Трубоукладчик "Фортуна" занялся строительством "Северного потока — 2" в водах Дании. Об этом рассказали в Nord Stream 2.

Строительное судно недавно подошло к еще не готовому участку газопровода неподалеку от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик ранее покинул немецкий порт Росток, где он находился с прошлой недели.

Против возведения "Северного потока — 2" выступают США. Вашингтон, заинтересованный в поставках своего сжиженного газа в Европу, наложил санкции на "Фортуну". Возобновлению строительства газопровода это не помешало.

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#северный поток - 2 #трубоукладчик #фортуна

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