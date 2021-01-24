Трое военных погибли в Сирии при обстреле автобуса террористами

Нападение боевиков на автобус с военными произошло в районе города Шола. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

Нападение боевиков на автобус с военными произошло в районе города Шола. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

Автобус подвергся обстрелу со стороны террористической группировки на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. В результате трое сирийских военных погибли, еще десять человек ранены.