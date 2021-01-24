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21:53   24 Января 2021
Происшествия

Трое военных погибли в Сирии при обстреле автобуса террористами

Трое военных погибли в Сирии при обстреле автобуса террористами

Нападение боевиков на автобус с военными произошло в районе города Шола. Об этом сообщает информационное агентство САНА.

Автобус подвергся обстрелу со стороны террористической группировки на трассе между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. В результате трое сирийских военных погибли, еще десять человек ранены.

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#сирия #боевики #обстрел автобуса

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