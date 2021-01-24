Полиция и Росгвардия пресекли все нарушения на незаконной акции в Москве

Сотрудники столичной полиции и росгвардейцы пресекли все нарушения общественного порядка, зафиксированные на несанкционированной акции в Москве 23 января, сообщило МВД РФ.

Сотрудники столичной полиции и росгвардейцы пресекли все нарушения общественного порядка, зафиксированные на несанкционированной акции в Москве 23 января, сообщило МВД РФ.

Несогласованные акции по призыву блогера Алексея Навального прошли 23 января в некоторых городах России. Участниками митингов стали несовершеннолетние, не имеющие никакого понятия о происходящем.

Детей зазывали на незаконные демонстрации в соцсетях Facebook, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и Instagram. Сотрудники признанного иноагентом в России ФБК были причастны к распространению этих сообщений. СК РФ возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в "совершение противоправных действий".