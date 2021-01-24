Украинский политолог назвал Байдена элементом дестабилизации страны

Власти Киева соревнуются за право стать наместником президента США Джо Байдена. Об этом политолог Руслан Бортник рассказал в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

Власти Киева соревнуются за право стать наместником президента США Джо Байдена. Об этом политолог Руслан Бортник рассказал в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

Руслан Бортник считает, что с приходом к власти Джо Байдена ситуация на Украине обострится. Местные чиновники уже начали соревнования, демонстрируя лояльность к новой администрации Соединенных Штатов, уверен Бортник.

По мнению политолога, новый президент США является элементом дестабилизации Незалежной. Он нарушил тот хрупкий баланс между американской и украинской элитами.

"Тот хрупкий баланс, который существовал при Трампе внутри Украины между нашими элитами, между властью и оппозицией, тот хрупкий баланс, который существовал на Донбассе между Украиной и Россией, этот хрупкий баланс может в связи с приходом Байдена быть разрушен", — считает Бортник.

Эксперт предлагает делать выводы об отношениях с США после того, как на Украине будут назначены новый посол и спецпредставитель.

Украинский политолог прогнозирует, что в конце января, либо в феврале состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который решит все вопросы.