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21:06   24 Января 2021
Политика

Украинский политолог назвал Байдена элементом дестабилизации страны

Украинский политолог назвал Байдена элементом дестабилизации страны

Власти Киева соревнуются за право стать наместником президента США Джо Байдена. Об этом политолог Руслан Бортник рассказал в эфире телеканала UKRLIFE.TV.

Руслан Бортник считает, что с приходом к власти Джо Байдена ситуация на Украине обострится. Местные чиновники уже начали соревнования, демонстрируя лояльность к новой администрации Соединенных Штатов, уверен Бортник.

По мнению политолога, новый президент США является элементом дестабилизации Незалежной. Он нарушил тот хрупкий баланс между американской и украинской элитами.

"Тот хрупкий баланс, который существовал при Трампе внутри Украины между нашими элитами, между властью и оппозицией, тот хрупкий баланс, который существовал на Донбассе между Украиной и Россией, этот хрупкий баланс может в связи с приходом Байдена быть разрушен", — считает Бортник.

Эксперт предлагает делать выводы об отношениях с США после того, как на Украине будут назначены новый посол и спецпредставитель.

Украинский политолог прогнозирует, что в конце января, либо в феврале состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Джо Байденом, который решит все вопросы.

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#украина #байден #мнение

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